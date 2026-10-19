Атака на Київщину 19 жовтня / © Getty Images

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Ніч для мешканців Київської області минула під звуки вибухів через черговий масований обстріл російських окупантів. Ворог здійснив комбінований удар по регіону, одночасно застосувавши балістичні й крилаті ракети, а також ударні безпілотники.

Про це повідомив очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко.

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Масований обстріл Київщини: серед поранених є діти, тривають пошуки зниклих безвісти

Найбільше від ворожих ударів потерпав Бучанський район. У місті Ірпінь внаслідок обстрілу зазнали травм шестеро цивільних, серед яких — троє дітей.

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Крім того, під руїнами шукають трьох людей, які наразі вважаються зниклими безвісти. Пошуково-рятувальні роботи на місці надзвичайної події тривають безперервно.

Масштаби руйнувань суттєві. Пошкоджень зазнали 11 приватних житлових будинків, 6 автомобілів, заклад освіти, а також складські та виробничі приміщення. У кількох багатоквартирних будинках вибуховою хвилею повибивало віконні шибки.

Дісталося й Вишгородському району — там унаслідок ворожих влучань та падіння уламків пошкоджено об’єкт інфраструктури, приватну садибу та 5 автівок.

«За кожним таким ударом — людські долі, страх за рідних і зруйновані домівки. Найважливіше зараз — допомогти постраждалим. Всі служби працюють на місцях, щоб допомогти людям і ліквідувати наслідки атаки. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Бережіть себе та близьких», — закликали у КОВА.

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Атака на Київ та область сьогодні

Нагадаємо, у ніч проти 19 жовтня росіяни завдали балістичного удару по Києву, внаслідок чого пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура у трьох районах столиці. За даними ДСНС, через ворожу атаку загинула одна людина, ще восьмеро осіб постраждали.

Руйнувань зазнали об’єкти в Деснянському, Солом’янському та Дніпровському районах. Зокрема, у Деснянському районі ліквідовано пожежу в триповерховій нежитловій будівлі з частковим руйнуванням фасаду, пошкоджено автомобілі та зазнала ушкоджень одна зі станцій метро. У Солом’янському районі сталося загоряння в медичному закладі на третьому поверсі 25-поверхівки, а в Дніпровському — пошкоджено будівлю закладу освіти.

Як повідомляють ЗМІ, зокрема, Bloomberg та кореспондент RFE/RL Алекс Рафоглу з посиланням на власні джерела, США знову не попередили Україну про запуск балістичних ракет заздалегідь. Втрата такого попередження суттєво ускладнює для України відбиття атаки та вчасне оповіщення цивільного населення для укриття.

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