У Києві відновлюють метро після атаки РФ: коли запустять поїзди та що буде з "Чернігівською"

Наслідки атаки РФ на метро у Києві / © Віталій Кличко/Тelegram

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У Києві понад 70 фахівців відновлюють станцію метро «Чернігівська» після обстрілу. Рух поїздів від «Лісової» до «Академмістечка» мають відновити вже сьогодні ввечері, але саму «Чернігівську» потяги поки проїжджатимуть без зупинки.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

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Коли відновлять рух червоною гілкою метро в Києві

За його словами, на станції вже прибрали розбите скло та сміття. Також Віталій Кличко зауважив, що фахівці з ночі виконують найскладніші роботи — відновлюють електропостачання, систему управління рухом, а також закінчують ремонт колій і контактної рейки.

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Мер додав, що процес затягується через повітряні тривоги, під час яких працівники мусять йти в укриття. Попри це, відновлення метрополітену виходить на фінальну стадію.

Наслідки атаки РФ на метро у Києві / © Віталій Кличко/Тelegram

«Рух поїздів між станціями „Лісова“ та „Академмістечко“ у звичайному режимі плануємо відновити сьогодні ввечері. Поїзди курсуватимуть без зупинки на станції „Чернігівська“ — поки її не відремонтують», — наголосив мер.

Наслідки атаки РФ на метро у Києві / © Віталій Кличко/Тelegram

Щоб покращити сполучення між районами столиці та зменшити навантаження на підземку, у місті збільшили кількість наземного транспорту на маршрутах № 1-М та № 118.

Наслідки атаки РФ на метро у Києві / © Віталій Кличко/Тelegram

На тимчасовий маршрут № 1-М додатково направили:

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3 автобуси — для курсування між станціями «Лісова» та «Дарниця»;

12 автобусів — для сполучення від «Лісової» до «Палацу спорту».

Це дозволить людям дістатися центральної частини міста, зокрема під час повітряних тривог, а також допоможе уникнути надмірного пасажиропотоку на станції метро «Дарниця».

Наслідки атаки РФ на метро у Києві / © Віталій Кличко/Тelegram

Як уточнив потім Віталій Кличко для Київ24, якщо не буде форс-мажорних обставин, то сьогодні ввечері запустять рух.

«Якщо сьогодні ввечері не вийде, то з завтрашнього ранку — це вже стовідсотково. Безпосередньо на станції „Чернігівська“ ще будуть проходити роботи декілька днів для того, щоб провести її до ладу, аби пасажири могли користуватися ціє станцією», — зауважив Кличко.

Наслідки атаки РФ на метро у Києві / © Віталій Кличко/Тelegram

Наслідки атаки РФ на метро у Києві / © Віталій Кличко/Тelegram

Наслідки атаки РФ на метро у Києві / © Віталій Кличко/Тelegram

Росія атакувала метро в Києві — останні новини

Нагадаємо, Росія у ніч проти 19 жовтня атакувала Київ ракетами та дронами. Загинула 21-річна дівчина, восьмеро людей зазнали поранень, чотирьох із них ушпиталено.

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У Деснянському районі через падіння уламків постраждали медустанова та станція метро «Чернігівська», де пошкодило колії й контактну рейку.

Через це «червона» гілка працює лише від «Академмістечка» до «Дарниці». Станції «Чернігівська» та «Лісова» тимчасово зачинені, там триває ремонт.

Як пояснив начальника т.в.о. КМВА Андрій Ткачов, прогнозувати відновлення роботи метро наразі неможливо.

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