Российская атака повредила ТРЦ на Шулявке в Киеве: появилось видео

ТРЦ Cosmo Multimall / © из соцсетей

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В Киеве в результате российской атаки в ночь на 19 октября серьезные разрушения потерпел ТРЦ Cosmo Multimall на Шулявке, ранее известный как «Космополит».

Об этом пишет Украинский совет торговых центров (УСТЦ).

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Отмечается, что ТРЦ претерпел значительные разрушения. В частности, повреждены крыша и конструкции здания, часть перекрытий обрушилась.

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Информация о масштабах ущерба и возможных пострадавших пока неизвестна.

Російська атака пошкодила ТРЦ Cosmo Multimall на Шулявці в Києві

ТРЦ Cosmo Multimall — это крупный торгово-развлекательный комплекс в Киеве, расположенный вблизи станции метро «Шулявская». Особенностью центра является его многофункциональный формат «микро-метрополиса», где под одной крышей объединена торговая галерея свыше 150 брендов, масштабные развлекательные зоны для всей семьи, а также современные отели Mercure Kyiv Congress и IQ Hotel.

В комплексе работали десятки магазинов, зевадания питания, кинотеатр, боулинг и ледовая арена.

Команда торгового центра официально не комментировала последствия атаки.

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Напомним, в ночь на 19 октября россияне нанесли баллистический удар по Киеву, повредив гражданскую инфраструктуру в трех районах столицы. В результате атаки погиб человек, еще восемь пострадали.

Ранее, днем 25 сентября российские дроны в очередной раз нанесли удары по Киеву. Произошел «прилет» по офисному зданию в Соломенском районе. В результате удара поврежден фасад, вылетели окна, вспыхнули автомобили на парковке. Это произошло почти напротив ТРЦ Cosmo Multimall.

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