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- Киев
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Российская атака повредила ТРЦ на Шулявке в Киеве: появилось видео
ТРЦ получил значительные разрушения: повреждены крыша и конструкции здания, часть перекрытий обрушилась.
В Киеве в результате российской атаки в ночь на 19 октября серьезные разрушения потерпел ТРЦ Cosmo Multimall на Шулявке, ранее известный как «Космополит».
Об этом пишет Украинский совет торговых центров (УСТЦ).
Отмечается, что ТРЦ претерпел значительные разрушения. В частности, повреждены крыша и конструкции здания, часть перекрытий обрушилась.
Информация о масштабах ущерба и возможных пострадавших пока неизвестна.
ТРЦ Cosmo Multimall — это крупный торгово-развлекательный комплекс в Киеве, расположенный вблизи станции метро «Шулявская». Особенностью центра является его многофункциональный формат «микро-метрополиса», где под одной крышей объединена торговая галерея свыше 150 брендов, масштабные развлекательные зоны для всей семьи, а также современные отели Mercure Kyiv Congress и IQ Hotel.
В комплексе работали десятки магазинов, зевадания питания, кинотеатр, боулинг и ледовая арена.
Команда торгового центра официально не комментировала последствия атаки.
Напомним, в ночь на 19 октября россияне нанесли баллистический удар по Киеву, повредив гражданскую инфраструктуру в трех районах столицы. В результате атаки погиб человек, еще восемь пострадали.
Ранее, днем 25 сентября российские дроны в очередной раз нанесли удары по Киеву. Произошел «прилет» по офисному зданию в Соломенском районе. В результате удара поврежден фасад, вылетели окна, вспыхнули автомобили на парковке. Это произошло почти напротив ТРЦ Cosmo Multimall.