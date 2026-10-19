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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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44
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У ТЦК на столичному Печерську сталася стрілянина: є поранені (відео)

За попередньою інформацією правоохоронців, стрілець застосував зброю безпосередньо всередині будівлі районного ТЦК.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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У ТЦК Печерського району чоловік відкрив вогонь: 6 поранених, стрільця затримали

У ТЦК Печерського району чоловік відкрив вогонь: 6 поранених, стрільця затримали

У приміщенні ТЦК та СП Печерського району Києва сьогодні ввечері, 19 жовтня, сталася стрілянина.

Про це повідомила Національна поліція.

Чоловік, якого доставили до установи за порушення правил мобілізаційного законодавства, відкрив вогонь по правоохоронцях та військових.

Поранено шестеро людей — трьох поліцейських та трьох військовослужбовців ТЦК. Постраждалих госпіталізовано, їм надається необхідна допомога.

Нападника затримано. Всі обставини події встановлюються.

Раніше повідомлялося, що на Львівщині у місті Шептицький чоловік поранив ножем військовослужбовця ТЦК під час мобілізаційних заходів.

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