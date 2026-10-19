- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 44
- Час на прочитання
- 1 хв
У ТЦК на столичному Печерську сталася стрілянина: є поранені (відео)
За попередньою інформацією правоохоронців, стрілець застосував зброю безпосередньо всередині будівлі районного ТЦК.
У приміщенні ТЦК та СП Печерського району Києва сьогодні ввечері, 19 жовтня, сталася стрілянина.
Про це повідомила Національна поліція.
Чоловік, якого доставили до установи за порушення правил мобілізаційного законодавства, відкрив вогонь по правоохоронцях та військових.
Поранено шестеро людей — трьох поліцейських та трьох військовослужбовців ТЦК. Постраждалих госпіталізовано, їм надається необхідна допомога.
Нападника затримано. Всі обставини події встановлюються.
Раніше повідомлялося, що на Львівщині у місті Шептицький чоловік поранив ножем військовослужбовця ТЦК під час мобілізаційних заходів.