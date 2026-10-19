У ТЦК на столичному Печерську сталася стрілянина: є поранені (відео)

У ТЦК Печерського району чоловік відкрив вогонь: 6 поранених, стрільця затримали

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У приміщенні ТЦК та СП Печерського району Києва сьогодні ввечері, 19 жовтня, сталася стрілянина.

Про це повідомила Національна поліція.

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Чоловік, якого доставили до установи за порушення правил мобілізаційного законодавства, відкрив вогонь по правоохоронцях та військових.

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Поранено шестеро людей — трьох поліцейських та трьох військовослужбовців ТЦК. Постраждалих госпіталізовано, їм надається необхідна допомога.

Нападника затримано. Всі обставини події встановлюються.

Раніше повідомлялося, що на Львівщині у місті Шептицький чоловік поранив ножем військовослужбовця ТЦК під час мобілізаційних заходів.

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