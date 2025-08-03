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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
710
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Росія атакувала Київ ракетами

Атака на Київ була раптовою.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
ППО

ППО / © ТСН.ua

У ніч проти 3 серпня 2025 року росіяни атакували Київ ракетами.

Про це повідомив очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко.

“Ворог атакує Київ ракетами. Будь ласка, залишайтесь в укриттях!”, - йшлося у повідомленні.

Також повітряна тривога в Києві була оголошена через загрозу застосування балістики.

Монітори повідомляють, що ворог застосував по Києву 1 балістичну ракету типу Іскандер-М/КН-23, друга швидкісна ціль була РЕБом.

Наразі немає офіційного повідомлення, чим саме росіяни атакували Київ.

Нагадаємо, у ніч проти 31 липня російські війська здійснили чергову масовану атаку на Київ. Столицю атакували нові реактивні безпілотники.

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