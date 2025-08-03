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- Київ
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Росія атакувала Київ ракетами
Атака на Київ була раптовою.
У ніч проти 3 серпня 2025 року росіяни атакували Київ ракетами.
Про це повідомив очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко.
“Ворог атакує Київ ракетами. Будь ласка, залишайтесь в укриттях!”, - йшлося у повідомленні.
Також повітряна тривога в Києві була оголошена через загрозу застосування балістики.
Монітори повідомляють, що ворог застосував по Києву 1 балістичну ракету типу Іскандер-М/КН-23, друга швидкісна ціль була РЕБом.
Наразі немає офіційного повідомлення, чим саме росіяни атакували Київ.
Нагадаємо, у ніч проти 31 липня російські війська здійснили чергову масовану атаку на Київ. Столицю атакували нові реактивні безпілотники.