У Києві чоловік загинув після падіння з балкона 15 поверху: що відомо

У Києві чоловік випав із вікна 15-го поверху

Реклама

У Києві молодий чоловік загинув після падіння з балкона 15 поверху багатоповерхівки. Трагедія сталася на Троєщині.

У Мережі публікують відео з тілом, яке накрите лежить перед входом до під’їзду на вулиці Милославській.

Дата публікації 23:16, 02.08.25 Кількість переглядів 6 У Києві чоловік вистрибнув із вікна

Правоохоронці обмежили вхід до будинку спеціальною стрічкою і мешканцям будинку доводиться з острахом заходити у дім через пандус.

Реклама

Як повідомили ТСН.ua в поліції Києва, чоловік 1998 року народження.

«Загиблий попередньо повідомив свого друга дитинства про те, що хоче вчинити самогубство. Він отримав травми характерні при падінні з висоти. Вистрибнув із балкона загального користування на 15 поверсі», — кажуть у поліції.

Там додають, що загиблий раніше мав наміри вчинити суїцид, Тривають слідчі дії.

Раніше у Києві на Печерську чоловік вкоротив собі віку на балконі житлового будинку на вулиці Предславинській, 30. Він застрелився.

Реклама

Правоохоронці встановлюють усі деталі та причину трагедії. Наразі невідомо, чи залишив загиблий посмертну записку. Також правоохоронці не вказують, з якої саме зброї чоловік здійснив смертельний постріл.