ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
940
Час на прочитання
2 хв

Удар РФ по Києву: загинуло 23-річне подружжя зі Слов'янська, їхній 2-річний син і ненароджена дитина

Під час ракетного удару РФ 31 липня росіяни вбили молоде подружжя зі Слов’янська, їхнього дворічного сина та ще не народжену дитину.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
23-річні Микита та Софія Ламехові і їхній 2-річний син Лев

23-річні Микита та Софія Ламехові і їхній 2-річний син Лев / © Вадим Лях

У Києві під час масованої російської атаки 31 липня загинула молоде подружжя Ламехових з міста Слов’янськ Донецької області, їхній 2-річний син і ненароджена дитина.

Про це 2 серпня у Facebook повідомив начальник Слов’янської МВА Вадим Лях.

За його словами, у зруйнованому під’їзді мешкали 23-річні Микита та Софія Ламехові і їхній 2-річний син Лев. Софія була вагітною другою дитиною.

/ © Вадим Лях

© Вадим Лях

Пара виїхала зі Слов’янська до Києва влітку 2022 року. Перед цим дівчина декілька місяців мешкала в Німеччині, куди поїхала після початку повномасштабного російського вторгнення.

Микита та Софія були однолітками. Вони народилися в Слов’янську в 2002 році.

Після евакуації до Києва у 2022-му молоді люди одружилися. У тому ж році на світ з’явився їхній син. Софія була в декреті, Микита працював охоронцем в магазині мережі АТБ.

/ © Вадим Лях

© Вадим Лях

Родина знімала квартиру на 5 поверсі багатоповерхівки. Російська ракета влучила саме в їхній під’їзд. Тіла загиблих знайшли під завалами лише через добу.

За словами очільника Слов’янської МВА, сім’ю поховають у рідному Слов’янську. У Софії залишились батьки, три молодших брати, дві бабусі. У Микити — мама, тато, бабуся та молодша сестра.

Раніше повідомлялося, що російська ракета у Києві 31 липня вбила сім’ю — маму та двох доньок-школярок — переселенців з Макіївки, які втекли від окупації до Харкова, а потім переїхали до столиці.

Загалом в результаті масованої атаки ворога на столицю вноі 31 липня загинула 31 людина, у тому числі п’ятеро дітей. Наймолодшій дитині було всього два роки. Поранено 159 людей, 16 із них — діти.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie