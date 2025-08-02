Удар РФ по Києву: загинуло 23-річне подружжя зі Слов'янська, їхній 2-річний син і ненароджена дитина

23-річні Микита та Софія Ламехові і їхній 2-річний син Лев / © Вадим Лях

Реклама

У Києві під час масованої російської атаки 31 липня загинула молоде подружжя Ламехових з міста Слов’янськ Донецької області, їхній 2-річний син і ненароджена дитина.

Про це 2 серпня у Facebook повідомив начальник Слов’янської МВА Вадим Лях.

За його словами, у зруйнованому під’їзді мешкали 23-річні Микита та Софія Ламехові і їхній 2-річний син Лев. Софія була вагітною другою дитиною.

Реклама

© Вадим Лях

Пара виїхала зі Слов’янська до Києва влітку 2022 року. Перед цим дівчина декілька місяців мешкала в Німеччині, куди поїхала після початку повномасштабного російського вторгнення.

Микита та Софія були однолітками. Вони народилися в Слов’янську в 2002 році.

Після евакуації до Києва у 2022-му молоді люди одружилися. У тому ж році на світ з’явився їхній син. Софія була в декреті, Микита працював охоронцем в магазині мережі АТБ.

© Вадим Лях

Родина знімала квартиру на 5 поверсі багатоповерхівки. Російська ракета влучила саме в їхній під’їзд. Тіла загиблих знайшли під завалами лише через добу.

Реклама

За словами очільника Слов’янської МВА, сім’ю поховають у рідному Слов’янську. У Софії залишились батьки, три молодших брати, дві бабусі. У Микити — мама, тато, бабуся та молодша сестра.

Раніше повідомлялося, що російська ракета у Києві 31 липня вбила сім’ю — маму та двох доньок-школярок — переселенців з Макіївки, які втекли від окупації до Харкова, а потім переїхали до столиці.

Загалом в результаті масованої атаки ворога на столицю вноі 31 липня загинула 31 людина, у тому числі п’ятеро дітей. Наймолодшій дитині було всього два роки. Поранено 159 людей, 16 із них — діти.