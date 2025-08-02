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- Київ
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Україну охопила масштабна повітряна тривога: яка загроза
Вся Україна — ракетна небезпека!
Україну в суботу, 2 серпня, о 18:88 охопила повітряна тривога.
Про це повідомили Повітряні сили України у Telegram.
«УВАГА! Вся Україна — ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К. Дніпро — укриття! Миколаїв! Укриття!» — йдеться у повідомленні ПС.
Це вже третя повітряна тривога за добу.
Нагадаємо, внаслідок атаки по столиці 31 липня загинула 31 людина, у тому числі — п’ятеро дітей, наймолодшому з яких лише два роки. Ще 179 — постраждали, серед них — 16 дітей.