Україну охопила масштабна повітряна тривога: яка загроза

Повітряна тривога / © ТСН.ua

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Україну в суботу, 2 серпня, о 18:88 охопила повітряна тривога.

Про це повідомили Повітряні сили України у Telegram.

«УВАГА! Вся Україна — ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К. Дніпро — укриття! Миколаїв! Укриття!» — йдеться у повідомленні ПС.

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Це вже третя повітряна тривога за добу.

Нагадаємо, внаслідок атаки по столиці 31 липня загинула 31 людина, у тому числі — п’ятеро дітей, наймолодшому з яких лише два роки. Ще 179 — постраждали, серед них — 16 дітей.