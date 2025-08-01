Дівчина, що вилетіла з 9-го поверху під час атаки на Київ, залишилась сиротою

Вероніка, яка вилетіла з 9-го поверху під час атаки на Київ / © ТСН

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Дівчина Вероніка, яка під час атаки на Київ 31 липня вилетіла з дев’ятого поверху будинку і вижила, залишилась сиротою. Через ворожий удар загинули її батьки.

Про це повідомляє телеканал «Київ24» із посиланням на іншу киянку на місці атаки.

Жителька Києва зі сльозами на очах висловилась про російський удар по Києву 31 липня. За її словами, Вероніка залишилась сиротою.

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«У нас ось ця дівчинка, що залишилась жива, що з ліжком вилетіла, — батьки її тримають магазинчик на ринку «Дніпро»… Чисто по-людськи… Дітки ж… Поряд людське горе. Такий біль, що… Так що ця дівчинка повною сиротою залишилась. В неї немає нікого. Допомагаємо, чим можемо», — розповіла киянка.

«Нехай вони здохнуть, ці скотиняки, ці рашисти. Хто не втрачав дітей — цього не зрозуміти. Я знаю, що таке втрачати дітей», — додала жінка.

Нагадаємо, під час атаки на Київ 31 липня Вероніка вилетіла з дев’ятого поверху будинку і залишилася живою. Зараз вона перебуває у лікарні з переломом ноги та вибитим зубом. Напередодні дівчина розповіла ТСН про пережите і сказала, що не знає, що з її батьками.

Через масовану атаку по Києву у Солом’янському, Святошинському, Шевченківському та Голосіївському районах сталися пошкодження та руйнування. Зокрема, у Шевченківському ворожий удар зруйнував цілий під’їзд багатоквартирного будинку.

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На 1 серпня у Києві завершили всі пошуково-рятувальні роботи. Відомо про 31 загиблого, серед них — п’ятеро дітей. Наймолодшій дитині було лише два роки. Поранено 159 людей, 16 із них — діти.