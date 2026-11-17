Енергетика України

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Будівництво захисту для енергооб’єктів Київщини провалилося через погану організацію роботи та затримку державних коштів на рахунках обласної адміністрації. Відповідальність за це несе колишній керівник області Микола Калашник.

Про це повідомив колишній заступник міністра інфраструктури та експерший заступник голови Київської ОДА Руслан Олійник в інтерв’ю Тетяні Даниленко з «Української правди».

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Знайомство Калашника з підрядником Соколовим

За словами Руслана Олійника, він точно не знає, коли почали будувати захист для енергооб’єктів і як обирали підрядників. Проте експосадовець згадав, що влітку 2025 року тодішній голова Київської ОДА Микола Калашник викликав його та вкотре познайомив із бізнесменом Владиславом Соколовим.

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Олійник уточнив, що знав Соколова раніше завдяки спорту, оскільки обидва займалися боксом і навіть спарингували. Проте саме Микола Калашник представив його як представника відповідального бізнесу. Згодом експосадовець також дізнався, що тодішній керівник ОДА мав із цим підприємцем власні паралельні знайомства.

Мільярди без руху на рахунках Київської ОДА

Головною причиною конфліктів між Олійником та Калашником стала організація будівництва та розподіл бюджетного фінансування. За словами ексзаступника голови ОДА, загальна вартість робіт становила 2,4 мільярда гривень, з яких держава виділила 1,1 мільярда. Однак станом на середину жовтня чотирьох підрядників проавансували лише на 600 мільйонів гривень.

«Я задавав йому питання, як так сталося, що на 13-14 жовтня підрядників, чотирьох підрядників авансували всього лише на 600 млн. Ну, я точно знаю, як використовуються ефективно бюджетні кошти. І коли пів року вони розташовані на рахунках обласної державної адміністрації без руху, на ці кошти не закуповувались матеріали, на ці кошти не закуповувалось паливо, на ці кошти взагалі не було ніякої реалізації. Ну, як так?» — наголосив Олійник.

Колишній посадовець додав, що не розумів, чому невикористані кошти не повернули державі на інші нагальні потреби, якщо роботи фактично не велися. На свої запитання про причини затримки фінансування він отримував різку відмову.

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«Це не твоя справа. Так було потрібно», — процитував реакцію на свої звернення Руслан Олійник.

Відповідальність за провал захисту енергооб’єктів

Екскомендант Київщини запевнив, що має намір публічно розібратися у ситуації та встановити роль кожного посадовця у зриві робіт із захисту енергооб’єктів регіону.

«Я доведу і громадськості, і жителям Київщини, хто за що відповідав, хто яку персональну відповідальність має далі нести. Я витрачу час. Зараз в мене його багато, але я доведу», — підсумував Руслан Олійник.

Провал захисту енергетики Київщини — останні новини

Нагадаємо, Київська обласна військова адміністрація виплатила понад 800 млн грн авансу на захист енергооб’єктів регіону фірмам, пов’язаним з однією родиною. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

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За його даними, більшість договорів уклали без проведення тендерів. Крім того, розслідування виявило завищені ціни на арматуру, використання фірм-«прокладок» і те, що перед зимою фактично збудували значно менше захисних споруд, ніж планували.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: Захист лише на 3 із 27 підстанцій! Чому Київ тоне в темряві та до чого тут бізнесмен із крокодилом

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