У Києві група людей напала на поліцію під час затримання "ухилянта": відео

Напад на поліцію під час затримання "ухилянта" у Києві / © скриншот з відео

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У Дніпровському районі Києва група людей накинулася на працівників поліції, які затримували військовозобов’язаного.

Відео інциденту опублікували місцеві Telegram-канали.

На опублікованих кадрах видно, що невідомі чоловіки перешкоджають затриманню порушника, висловлюються нецензурною лайкою і застосовують силу до правоохоронців.

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У результаті затриманому вдалося втекти.

Дата публікації 16:42, 02.08.25 Кількість переглядів 20 У Києві група людей відбила "ухилянта" від поліції

У коментарі кореспонденту ТСН в поліції уточнили, що цей випадок стався ще два тижні тому під час здійснення заходів з оповіщення громадян про мобілізацію.

Працівники поліції виявили чоловіка, який перебував у розшуку за ухилення від військової служби. Під час затримання він намагався чинити опір, згодом на «допомогу» затриманому прийшли інші громадяни, які влаштували штовханину з правоохоронцями.

«За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 342 Кримінального кодексу України — опір працівнику правоохоронного органу під час виконання ним службових обов’язків», — повідомили у поліції.

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Публікація цього відео з’явилася після того, як напередодні, 1 серпня, у Вінниці біля будівлі ТЦК спалахнув протест родичів мобілізованих, який переріс у сутички з поліцією.

У поліції повідомили, що проти агресивного натовпу було застосовано поліцейські заходи, щоб відтіснити цивільних громадян за територію військового обʼєкта.

Нагадаємо, віднедавна постановою Кабміну спрощено порядок розсилання «бойових» повісток. Їх можуть не лише вручати під особистий підпис, але й надсилати поштою. Якщо людина проігнорує таку повістку, їй загрожує не лише штраф за КУпАП, але й кримінальна відповідальність.