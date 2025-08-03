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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Россия атаковала Киев ракетами

Атака на Киев была внезапной.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
ПВО

ПВО / © ТСН.ua

В ночь на 3 августа 2025 года россияне атаковали Киев ракетами.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко .

"Враг атакует Киев ракетами. Пожалуйста, оставайтесь в укрытиях!", - говорилось в сообщении.

Также воздушная тревога в Киеве была объявлена из-за угрозы применения баллистики.

Мониторы сообщают, что враг применил по Киеву 1 баллистическую ракету типа Искандер-М/КН-23, вторая скоростная цель была РЭБом.

Пока нет официального сообщения, чем именно россияне атаковали Киев.

Напомним, в ночь на 31 июля российские войска совершили очередную массированную атаку на Киев. Столицу атаковали новые реактивные беспилотники.

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