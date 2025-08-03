- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 643
- Время на прочтение
- 1 мин
Россия атаковала Киев ракетами
Атака на Киев была внезапной.
В ночь на 3 августа 2025 года россияне атаковали Киев ракетами.
Об этом сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко .
"Враг атакует Киев ракетами. Пожалуйста, оставайтесь в укрытиях!", - говорилось в сообщении.
Также воздушная тревога в Киеве была объявлена из-за угрозы применения баллистики.
Мониторы сообщают, что враг применил по Киеву 1 баллистическую ракету типа Искандер-М/КН-23, вторая скоростная цель была РЭБом.
Пока нет официального сообщения, чем именно россияне атаковали Киев.
Напомним, в ночь на 31 июля российские войска совершили очередную массированную атаку на Киев. Столицу атаковали новые реактивные беспилотники.