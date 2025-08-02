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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Время на прочтение
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Украину охватила масштабная воздушная тревога: какая угроза

Вся Украина — ракетная опасность!

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Воздушная тревога

Воздушная тревога / © ТСН.ua

Украину в субботу, 2 августа, в 18:88 охватила воздушная тревога.

Об этом сообщили Воздушные силы Украины в Telegram.

«Внимание! Вся Украина — ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К. Днепр — укрытие! Николаев! Укрытие!» — говорится в сообщении ПС.

Это уже третья воздушная тревога за сутки.

Напомним, в результате атаки по столице 31 июля погиб 31 человек, в том числе пятеро детей, самому младшему из которых всего два года. Еще 179 пострадали, среди них 16 детей.

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