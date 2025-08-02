Удар РФ по Киеву: погибли 23-летние супруги из Славянска, их 2-летний сын и нерожденный ребенок

23-летние Никита и София Ламеху и их 2-летний сын Лев / © Вадим Лях

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В Киеве во время массированной российской атаки 31 июля погибли молодые супруги Ламеховы из города Славянск Донецкой области, их 2-летний сын и нерожденный ребенок.

Об этом 2 августа в Facebook сообщил начальник Славянской ГВА Вадим Лях.

По его словам, в разрушенном подъезде проживали 23-летние Никита и София Ламеховы и их 2-летний сын Лев. София была беременным вторым ребенком.

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© Вадим Лях

Пара уехала из Славянска в Киев летом 2022 года. Перед этим девушка несколько месяцев жила в Германии, куда уехала после начала полномасштабного российского вторжения.

Никита и София были сверстниками. Они родились в Славянске в 2002 году.

После эвакуации в Киев в 2022 году молодые люди поженились. В том же году появился их сын. София была в декрете, Никита работал охранником в магазине сети АТБ.

© Вадим Лях

Семья снимала квартиру на 5 этаже многоэтажки. Российская ракета попала именно в их подъезд. Тела погибших нашли под завалами только спустя сутки.

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По словам главы Славянской ГВА, семью похоронят в родном Славянске. В Софии остались родители, три младших брата, две бабушки. У Никиты — мама, папа, бабушка и младшая сестра.

Ранее сообщалось, что российская ракета в Киеве 31 июля убила семью — маму и двух дочерей-школьниц — переселенцев из Макеевки, сбежавших от оккупации в Харьков, а затем переехавших в столицу.

Всего в результате массированной атаки врага на столицу внои 31 июля погиб 31 человек, в том числе пятеро детей. Младшему ребенку было всего два года. Ранены 159 человек, 16 из них — дети.