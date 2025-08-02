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- Киев
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В Киеве мужчина погиб после падения с балкона 15 этажа: что известно
Правоохранители говорят, что молодой человек намеревался совершить суицид.
В Киеве молодой человек погиб после падения с балкона 15 этажа многоэтажки. Трагедия произошла в Троещине.
В Сети публикуют видео с накрытым телом, которое лежит перед входом в подъезд на улице Милославской.
Правоохранители ограничили вход в дом специальной лентой и жильцам дома приходится со страхом заходить в дом из-за пандуса.
Как сообщили ТСН.ua в полиции Киева, мужчина 1998 года рождения.
«Погибший предварительно сообщил своему другу детства о том, что хочет совершить самоубийство. Он получил травмы, характерные при падении с высоты. Выпрыгнул с балкона общего пользования на 15 этаже», - говорят в полиции.
Там добавляют, что погибший ранее намеревался совершить суицид, продолжаются следственные действия.
Ранее в Киеве на Печерске мужчина покончил с собой на балконе жилого дома на улице Предславинской, 30. Он застрелился.
Стражи порядка устанавливают все детали и причину трагедии. Пока неизвестно, оставил ли погибший посмертную записку. Также правоохранители не указывают, из какого именно оружия мужчина произвел смертельный выстрел.