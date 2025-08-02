В Киеве группа людей напала на полицию во время задержания "уклониста": видео

Нападение на полицию во время задержания "уклониста" в Киеве / © скриншот с видео

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В Днепровском районе Киева группа людей набросилась на сотрудников полиции, которые задерживали военнообязанного.

Видео инцидента опубликовали местные Telegram-каналы.

На опубликованных кадрах видно, что неизвестные мужчины препятствуют задержанию нарушителя, выражаются нецензурной бранью и применяют силу к правоохранителям.

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В результате задержанному удалось сбежать.

Дата публикации 16:42, 02.08.25 Количество просмотров 23 В Киеве группа людей отбила "уклониста" от полиции

В комментарии корреспонденту ТСН в полиции уточнили, что этот случай произошел еще две недели назад во время осуществления мероприятий по оповещению граждан о мобилизации.

Работники полиции обнаружили мужчину, который находился в розыске за уклонение от военной службы. Во время задержания он пытался сопротивляться, впоследствии на «помощь» задержанному пришли другие граждане, которые устроили потасовку с правоохранителями.

«По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 342 Уголовного кодекса Украины — сопротивление работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей», — сообщили в полиции.

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Публикация этого видео появилась после того, как накануне, 1 августа, в Виннице возле здания ТЦК вспыхнул протест родственников мобилизованных, который перерос в столкновения с полицией.

В полиции сообщили, что против агрессивной толпы были применены полицейские меры, чтобы оттеснить гражданских лиц за территорию военного объекта.

Напомним, с недавних пор постановлением Кабмина упрощен порядок рассылки «боевых» повесток. Их могут не тольковручать под личную подпись, но и отправлять по почте. Если человек проигнорирует такую повестку, ему грозит не только штраф по КУоАП, но и уголовная ответственность.