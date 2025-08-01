Девушка, вылетевшая с 9-го этажа во время атаки на Киев, осталась сиротой

Вероника, которая вылетела с 9-го этажа во время атаки на Киев / © ТСН

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Девушка Вероника, которая во время атаки на Киев 31 июля вылетела с девятого этажа дома и выжила, осталась сиротой. Из-за вражеского удара погибли ее родители.

Об этом сообщает телеканал «Киев24» со ссылкой на другую киевлянку на месте атаки.

Жительница Киева со слезами на глазах высказалась о российском ударе по Киеву 31 июля. По ее словам, Вероника осталась сиротой.

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«У нас вот эта девочка, которая осталась жива, что с кроватью вылетела, — родители ее держат магазинчик на рынке «Днепр»… Чисто по-человечески… Детки же… Рядом человеческое горе. Такая боль, что… Так что эта девочка полной сиротой осталась. У нее нет никого. Помогаем, чем можем», — рассказала киевлянка.

«Пусть они сдохнут, эти скотиняки, эти рашисты. Кто не терял детей — этого не понять. Я знаю, что такое терять детей», — добавила женщина.

Напомним, во время атаки на Киев 31 июля Вероника вылетела с девятого этажа дома и осталась живой. Сейчас она находится в больнице с переломом ноги и выбитым зубом. Накануне девушка рассказала ТСН о пережитом и сказала, что не знает, что с ее родителями.

Из-за массированной атаки по Киеву в Соломенском, Святошинском, Шевченковском и Голосеевском районах произошли повреждения и разрушения. В частности, в Шевченковском вражеский удар разрушил целый подъезд многоквартирного дома.

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На 1 августа в Киеве завершили все поисково-спасательные работы. Известно о 31 погибшем, среди них — пятеро детей. Самому младшему ребенку было всего два года. Ранены 159 человек, 16 из них — дети.