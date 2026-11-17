Дніпро Фото ілюстравтине / © Reuters

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В Україні розпочинають підготовку проєкту будівництва тунелю під Дніпром у Києві. Уряд уже обговорив технологічні рішення з американською компанією Robbins, яка спеціалізується на тунелепрохідницькому обладнанні. Наступним етапом мають стати визначення маршруту, геологічні дослідження та розрахунок вартості будівництва.

Про це повідомили у Міністерстві з відновлення, інфраструктури та транспорту України.

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Міністр Микола Калашник провів робочу нараду з представниками американської компанії Robbins щодо підготовки проєкту тунелю під Дніпром.

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За словами міністра, необхідність альтернативного маршруту пов’язана, зокрема, з російськими ударами по мостах столиці.

«Ворог не припиняє бити по мостах столиці, тому маємо створювати альтернативні маршрути та посилювати стійкість транспортної системи. Це стратегічне рішення, яке впливає не лише на щоденні поїздки людей, а й на роботу підприємств та міську логістику. Підготовку такого проєкту потрібно починати вже зараз», — заявив Калашник.

Що відомо про будівництво тунелю під Дніпром у Києві

Питання будівництва тунелю раніше порушив народний депутат Олександр Качура під час «години запитань до Уряду».

До підготовки проєкту долучилася американська компанія Robbins. Вона спеціалізується на виробництві тунелепрохідницького обладнання для масштабних інфраструктурних об’єктів.

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Компанія готова надати обладнання, організувати навчання українських фахівців і забезпечити технічний супровід.

Водночас до початку будівництва необхідно виконати низку підготовчих робіт. Зокрема, уряд має визначити:

маршрут майбутнього тунелю;

його технічні параметри;

результати геологічних досліджень;

техніко-економічне обґрунтування проєкту;

орієнтовну вартість і строки реалізації.

Також під час наради обговорили можливість залучення фінансування та участь українських, європейських і американських партнерів у проєктуванні та будівництві.

Наступним кроком стане підготовка компанією Robbins пропозицій щодо необхідних досліджень, обладнання та можливого партнерства.

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Водночас про конкретний маршрут тунелю, його вартість, джерела фінансування та строки початку будівництва наразі не повідомляється. На цьому етапі йдеться саме про підготовку проєкту, а не про початок будівельних робіт.

Нагадаємо, внаслідок нічної атаки РФ у Києві пошкоджено мости. Як йшлося раніше, закрито Північний та Південний мости. Водночас інші переправи продовжують працювати.

Через тимчасове перекриття Північного та Південного мостів виник транспортний колапс і масштабні затори, особливо поблизу мосту Патона.

Додамо, що 17 листопада російські війська атакували Київ балістичними ракетами. Внаслідок обстрілу пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури, у деяких районах столиці виникли перебої з водо- та теплопостачанням.

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