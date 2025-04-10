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Нічна атака на Київ: кількість постраждалих зросла
Ще одного пораненого доправили до лікарні.
Внаслідок атаки на Київ 10 квітня зросла кількість постраждалих. Так, поранення дістали четверо людей.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
“Госпіталізували ще одного постраждалого внаслідок нічної атаки ворога на столицю. Загалом постраждали четверо людей. Двоє — в лікарні, двом медики надали допомогу на місці”, — написав Кличко.
Нагадаємо, 10 квітня у Дарницькому районі внаслідок падіння уламків безпілотника зруйновано приватну будівлю.