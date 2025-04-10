ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
1425
Час на прочитання
1 хв

Нічна атака на Київ: кількість постраждалих зросла

Ще одного пораненого доправили до лікарні.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Атака на Київ

Атака на Київ / © Управління ДСНС Києва

Внаслідок атаки на Київ 10 квітня зросла кількість постраждалих. Так, поранення дістали четверо людей.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

“Госпіталізували ще одного постраждалого внаслідок нічної атаки ворога на столицю. Загалом постраждали четверо людей. Двоє — в лікарні, двом медики надали допомогу на місці”, — написав Кличко.

Нагадаємо, 10 квітня у Дарницькому районі внаслідок падіння уламків безпілотника зруйновано приватну будівлю.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
1425
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie