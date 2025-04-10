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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
1417
Время на прочтение
1 мин

Ночная атака на Киев: количество пострадавших выросло

Еще один раненый доставлен в больницу.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Атака на Киев

Атака на Киев / © Управление ГСЧС Киева

В результате атаки на Киев 10 апреля возросло количество пострадавших. Так, ранения получили четыре человека.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Госпитализировали еще одного пострадавшего в результате ночной атаки врага на столицу. В общей сложности пострадали четыре человека. Двое — в больнице, двоим медики оказали помощь на месте", — написал Кличко.

Напомним, 10 апреля в Дарницком районе в результате падения обломков беспилотника разрушено частное здание.

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Дата публикации
Количество просмотров
1417
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