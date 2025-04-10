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- Киев
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Ночная атака на Киев: количество пострадавших выросло
Еще один раненый доставлен в больницу.
В результате атаки на Киев 10 апреля возросло количество пострадавших. Так, ранения получили четыре человека.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
"Госпитализировали еще одного пострадавшего в результате ночной атаки врага на столицу. В общей сложности пострадали четыре человека. Двое — в больнице, двоим медики оказали помощь на месте", — написал Кличко.
Напомним, 10 апреля в Дарницком районе в результате падения обломков беспилотника разрушено частное здание.