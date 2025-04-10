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- Київ
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Атака ворожих дронів на Київ: стала відома кількість постраждалих
Одного з постраждалих госпіталізували до лікарні, двом іншим медики надали допомогу на місці.
У ніч проти 10 квітня Росія вдарила «Шахедами» по Києву. Внаслідок атаки постраждали троє людей.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram та розповів про стан постраждалих.
«Внаслідок нічної атаки ворога на столицю постраждали троє людей. Одного з них госпіталізували в лікарню. Двом медики надали допомогу на місці», — зазначив мер.
Нагадаємо, наслідки атаки російських дронів зафіксовані у Дарницькому та Голосіївському районах столиці.
У Дарницькому районі були пошкоджені приватні будинки та автомобілі, а також повністю знищена одна з господарчих споруд.
У Голосіївському районі внаслідок ворожої атаки сталось займання складського приміщення.