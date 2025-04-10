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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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Атака ворожих дронів на Київ: стала відома кількість постраждалих

Одного з постраждалих госпіталізували до лікарні, двом іншим медики надали допомогу на місці.

Автор публікації
Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Удар "Шахедами" по Києву

Удар «Шахедами» по Києву / © ТСН.ua

У ніч проти 10 квітня Росія вдарила «Шахедами» по Києву. Внаслідок атаки постраждали троє людей.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram та розповів про стан постраждалих.

«Внаслідок нічної атаки ворога на столицю постраждали троє людей. Одного з них госпіталізували в лікарню. Двом медики надали допомогу на місці», — зазначив мер.

Нагадаємо, наслідки атаки російських дронів зафіксовані у Дарницькому та Голосіївському районах столиці.

  • У Дарницькому районі були пошкоджені приватні будинки та автомобілі, а також повністю знищена одна з господарчих споруд.

  • У Голосіївському районі внаслідок ворожої атаки сталось займання складського приміщення.

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