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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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313
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1 хв

У Києві унаслідок атаки дронів зруйновано приватну будівлю: під завалами опинилася людина

Рятувальники у Києві вирушили на місце інциденту.

Автор публікації
Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Безпілотник

Безпілотник / © ТСН.ua

10 квітня 2025 року у Дарницькому районі внаслідок падіння уламків безпілотника зруйновано приватну будівлю.

Про це інформує начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у повідомленні у соціальних мережах.

Попередньо заблокована людина.

На місце прямують рятувальники. 

Також у Голосіївському районі уламки БпЛА впали на територію складських приміщень. Є займання. 

Про це інформує у повідомленні у соцмережах мер Києва Віталій Кличко.

Екстрені служби прямують на місце. Медики наразі викликів не отримували. 

Нагадаємо, вдень 9 квітня низку областей охопила повітряна тривога, Вінницька, Житомирська, Київська тощо перебували під загрозою ворожих ударів.

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