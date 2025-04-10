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- Київ
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У Києві унаслідок атаки дронів зруйновано приватну будівлю: під завалами опинилася людина
Рятувальники у Києві вирушили на місце інциденту.
10 квітня 2025 року у Дарницькому районі внаслідок падіння уламків безпілотника зруйновано приватну будівлю.
Про це інформує начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у повідомленні у соціальних мережах.
Попередньо заблокована людина.
На місце прямують рятувальники.
Також у Голосіївському районі уламки БпЛА впали на територію складських приміщень. Є займання.
Про це інформує у повідомленні у соцмережах мер Києва Віталій Кличко.
Екстрені служби прямують на місце. Медики наразі викликів не отримували.
Нагадаємо, вдень 9 квітня низку областей охопила повітряна тривога, Вінницька, Житомирська, Київська тощо перебували під загрозою ворожих ударів.