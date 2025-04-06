Наслідки російської атаки на Київ: зруйновано офіс одного з телеканалів

Кореспондентка телеканалу FREEДОМ Лариса Петрук / © скриншот з відео

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Сьогодні, 6 квітня, Росія завдала чергового удару по столиці України - Києву. Внаслідок цього серйозно постраждав бізнес-центр, де розміщувався телеканал FREEДОМ. Удар призвів до вибитих вікон і значних руйнувань на трьох верхніх поверхах.

Про це йдеться у сюжеті телеканалу.

«Так, дійсно, наш телеканал, наше підприємство вже другий раз постраждало від удару російської терористичної армії. Пам’ятаю, що 12 лютого цього року вже, скажімо так, прилітало біля нашого офісу. Тоді наш будинок постраждав, вікна були вибиті», - розповіла кореспондент телеканалу Лариса Петрук.

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За її словами, ніхто з працівників телеканалу не постраждав під час обстрілу. Проте сьогодні вночі російська армія знову завдала удару по Києву, випустивши ракети Х-101, калібри та “шахеди”. Офіс, де знаходився телеканал, постраждав - верхні поверхи будівлі були зруйновані.

«Нам не дозволили підійти ближче до будинку, щоб показати вам те, у що перетворив російський обстріл цей офіс сьогодні вночі. Однак я думаю, що пізніше ви всі це відео побачите. Хочу згадати, що сьогодні під ударом російських ракет були не тільки Київ, а й Уманський район», - сказала вона.

Нагадаємо, 6 квітня 2025 року Київ став жертвою нового ракетного удару, під час якого внаслідок вибухів загорілися будівлі в Дарницькому, Соломʼянському та Оболонському районах. Є постраждалі серед мирного населення.