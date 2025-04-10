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- Київ
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Рецидивіст зґвалтував і задушив жінку в Києві: суд виніс вирок
Чоловіка засудили до 15 років тюрми.
Святошинський районний суд Києва засудив до 15 років тюрми 50-річного чоловіка, який зґвалтував і вбив свою знайому. Злочинець, раніше судимий за зґвалтування, використав довіру жертви, щоб вчинити жорстокий напад.
Про це повідомила Київська міська прокуратура.
У серпні 2024 року у Святошинському районі знайшли тіло 69-річної киянки з ознаками насильства. Експертиза підтвердила: жінку зґвалтували, а потім задушили.
Як з’ясувало слідство, жертва зустрілася зі знайомим, який раніше відбував термін за зґвалтування. Чоловік спочатку поводився ввічливо — приніс квіти, купив овочі та пригостив алкоголем. Однак після сварки він напав на жінку, зґвалтував її, убив, а потім накрив покривалом.
Прокуратура Києва підтримала обвинувачення, і суд визнав злочинця винним за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 5 ст. 152 (зґвалтування) КК України.
До набрання вироком чинності засуджений залишатиметься під вартою.
Нагадаємо, в Запоріжжі в укритті жінка влаштувала різанину.