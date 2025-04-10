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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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Рецидивіст зґвалтував і задушив жінку в Києві: суд виніс вирок

Чоловіка засудили до 15 років тюрми.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Засуджений чоловік

Засуджений чоловік / © Київська міська прокуратура

Святошинський районний суд Києва засудив до 15 років тюрми 50-річного чоловіка, який зґвалтував і вбив свою знайому. Злочинець, раніше судимий за зґвалтування, використав довіру жертви, щоб вчинити жорстокий напад.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

У серпні 2024 року у Святошинському районі знайшли тіло 69-річної киянки з ознаками насильства. Експертиза підтвердила: жінку зґвалтували, а потім задушили.

Як з’ясувало слідство, жертва зустрілася зі знайомим, який раніше відбував термін за зґвалтування. Чоловік спочатку поводився ввічливо — приніс квіти, купив овочі та пригостив алкоголем. Однак після сварки він напав на жінку, зґвалтував її, убив, а потім накрив покривалом.

Прокуратура Києва підтримала обвинувачення, і суд визнав злочинця винним за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 5 ст. 152 (зґвалтування) КК України.

До набрання вироком чинності засуджений залишатиметься під вартою.

Нагадаємо, в Запоріжжі в укритті жінка влаштувала різанину.

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