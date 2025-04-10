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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
867
Час на прочитання
1 хв

Росіяни вдарили "Шахедами" по Києву: які наслідки (фото)

Автор публікації
Олена Капнік Олена Капнік
Росіяни вдарили "Шахедами" по Києву: які наслідки (фото)

© Управління ДСНС Києва

Вночі проти 10 квітня російські війська атакували ударними безпілотниками Київ. Наслідки фіксують у Дарницькому та Голосіївському районах столиці.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

У Дарницькому районі були пошкоджені приватні будинки та автомобілі, а також повністю знищена одна з господарчих споруд. У Голосіївському районі Києва внаслідок ворожої атаки сталось займання складського приміщення.

Зазначається, що дві жінки звернулися по медичну допомогу. Одна з них мала гостру реакцію на стрес, інша — множинні дрібні поранення правого передпліччя. Постраждалих не шпиталізували.

За інформацією рятувальників, всі пожежі, спричинені атакою, ліквідовано.

Фото

Вночі 10 квітня російські війська здійснили атаку ударними безпілотниками по столиці. / © Управління ДСНС Києва

Вночі 10 квітня російські війська здійснили атаку ударними безпілотниками по столиці. / © Управління ДСНС Києва

Рятувальники були залучені у Дарницькому та Голосіївському районах міста. / © Управління ДСНС Києва

Рятувальники були залучені у Дарницькому та Голосіївському районах міста. / © Управління ДСНС Києва

Вночі 10 квітня російські війська здійснили атаку ударними безпілотниками по столиці. / © Управління ДСНС Києва

Вночі 10 квітня російські війська здійснили атаку ударними безпілотниками по столиці. / © Управління ДСНС Києва

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