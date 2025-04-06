Унаслідок російської атаки на Київ є постраждалі

Повітряна тривога / © ТСН.ua

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Унаслідок ворожої атаки 6 квітня 2025 року на Київ пожежі зафіксовані в Дарницькому, Соломʼянському та Оболонському районах міста.

Про це інформує мер Києва Віталій Кличко у повідомленні у соціальних мережах.

В Дарницькому районі є постраждалі. Медики та інші служби на місці.

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Не залишайте укриттів.

Також у Дарницькому районі медики госпіталізували двох постраждалих.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що унаслідок атаки РФ у Києві спалахнули пожежі у двох районах.