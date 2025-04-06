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- Київ
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Унаслідок російської атаки на Київ є постраждалі
У Дарницькому районі Києва медики госпіталізували двох постраждалих.
Унаслідок ворожої атаки 6 квітня 2025 року на Київ пожежі зафіксовані в Дарницькому, Соломʼянському та Оболонському районах міста.
Про це інформує мер Києва Віталій Кличко у повідомленні у соціальних мережах.
В Дарницькому районі є постраждалі. Медики та інші служби на місці.
Не залишайте укриттів.
Також у Дарницькому районі медики госпіталізували двох постраждалих.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що унаслідок атаки РФ у Києві спалахнули пожежі у двох районах.