У Києві відбудеться Півмарафон Незламності 2025 на пІдтримку парамедиків

Півмарафон Незламності 2025

Реклама

«Київський півмарафон Незламності 2025» проходитиме на території Експоцентру «ВДНГ» у Києві та стане другим етапом бігової ліги Незламності від Run Ukraine.

Забіг «Київський півмарафон Незламності 2025» матиме важливу благодійну мету — збір коштів на допомогу парамедикам. 50% від реєстраційних внесків буде передано на потреби Медичного добровольчого батальйону «Госпітальєри», а саме на придбання апарату ШВЛ та іншої медичної техніки. Окрім того, за кожного фінішера компанія «Моршинська», водний партнер заходу, передасть 100 грн на реабілітацію військових у фонд «Next Step».

Тож участь у заході — це можливість не лише випробувати свої сили, а й підтримати тих, хто щодня виборює нашу свободу та перемогу. Біг набуває глибшого сенсу та стає символом стійкості та сили українських бігунів.

Реклама

Серед учасників «Київського півмарафону Незламності 2025» — Олександр Чумак, боєць 128 ОГШБр, який долатиме дистанцію на високому протезі ноги, а також бойова медикиня «Госпітальєрів» Юлія Шевчук, яка стала обличчям Київського півмарафону цього року.

«Київський півмарафон Незламності 2025» має дистанції на вибір: 21,0975 км, естафета 3×7 км, 10 км, 5 км та 1.6 км (миля).

Траса Київського півмарафону Незламності 2025 отримала офіційну сертифікацію від міжнародної асоціації World Athletics, що свідчить про визнання заходів Run Ukraine на міжнародній арені. Це дає можливість українським бігунам виконати нормативи для отримання звання майстра спорту.

Переможці на всіх дистанціях серед жінок та чоловіків отримають призові у вікових категоріях. А на півмарафонській дистанції нагородження в абсолюті проводитиметься з 1 по 5 місце.

Всі учасники, які подолають свою дистанцію, отримають пам’ятну медаль фінішера, яка цього року буде особливою: з унікальним візерунком Незламності, що нагадує про єдність та силу бігової спільноти.

«Київський півмарафон Незламності 2025» проходитиме в двох форматах: офлайн та онлайн. Долучитись до забігу в онлайн форматі традиційно можна буде у будь-якому місті України чи світу.

Київський півмарафон — забіг, який багато років поспіль збирає бігунів з усієї України, цього року відбувається вже в 14-й раз. Традиційно 1+1 media стала медіапартнером забігу від Run Ukraine. Генеральний партнер заходу — українська мережа аптек «Бажаємо Здоров’я».

Деталі та реєстрація на сайті: https://kyivhalfmarathon.org

Календар заходів Run Ukraine у 2025 році:

23 березня — VUSO Десятка Незламності. Київ 2025 (парк «Наталка») — відбувся

12-13 квітня — Київський півмарафон Незламності 2025 (Експоцентр «ВДНГ»)

29 червня — Забіг Честі ім. Рекрута (Експоцентр «ВДНГ»)

11-12 жовтня — ПриватБанк Київський марафон Незламності 2025 (Труханів острів)

Давай #бігтиразом у 2025 році!

Організатор — Run Ukraine

Генеральний партнер – «Бажаємо здоров’я»

Спортивний партнер — Puma

Генеральний інформаційний партнер — 1+1 media

Благодійний партнер — Медичний добровольчий батальйон «Госпітальєри»

Довідка:

«Бажаємо здоров’я» — національна мережа аптек. «Бажаємо Здоров’я» — соціально активний бізнес, що приділяє значну увагу соціальним проєктам та благодійності.

Run Ukraine — організатор наймасштабніших бігових заходів України. З 2010 року компанія провела понад 60 міжнародних змагань для любителів бігу та спортивних ентузіастів. Місія Run Ukraine — організовувати спортивно-масові події найвищого рівня, надихати та мотивувати людей займатися бігом.