Масований удар по Києву: кількість постраждалих стрімко збільшилась

Атака на Київ / © Ігор Клименко

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У ніч проти 31 липня Росія завдала по Києву масованого удару ракетами та дронами. Кількість постраждалих стрімко збільшилась із 27 до 48.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram.

«До 48 зросла кількість постраждалих у Києві. 26 із них госпіталізували в стаціонари медзакладів столиці», — написав Кличко.

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Вже відомо про двох загибли.

«Росіяни забрали життя у двох людей. Мої співчуття рідним і близьким», — написав у Telegram очільник Київської МВА Тимур Ткаченко.

Раніше повідомлялось про 27 постраждалих у Києві.