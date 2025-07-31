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- Київ
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Масований удар по Києву: кількість постраждалих стрімко збільшилась
Кількість постраждалих стрімко збільшилась із 27 до 48.
У ніч проти 31 липня Росія завдала по Києву масованого удару ракетами та дронами. Кількість постраждалих стрімко збільшилась із 27 до 48.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram.
«До 48 зросла кількість постраждалих у Києві. 26 із них госпіталізували в стаціонари медзакладів столиці», — написав Кличко.
Вже відомо про двох загибли.
«Росіяни забрали життя у двох людей. Мої співчуття рідним і близьким», — написав у Telegram очільник Київської МВА Тимур Ткаченко.
Раніше повідомлялось про 27 постраждалих у Києві.