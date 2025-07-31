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Ракетний обстріл Києва: влада розповіла перші подробиці наслідків атаки
Ракетний удар по Києву спричинив пожежі та руйнування в кількох районах столиці.
Внаслідок ракетного удару 31 липня 2025 року у Голосіївському районі Києва горить будинок, авто.
Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
У Святошинському районі та Соломʼянському є влучання в житлові будинки.
У Шевченківському районі пошкоджено вікна багатоквартирного будинку, згоріли автомобілі.
Нагадаємо, що раніше розпочалася нова масована атака дронів на Київ: влада про перші наслідки.