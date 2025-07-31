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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
1396
Час на прочитання
1 хв

Ракетний обстріл Києва: влада розповіла перші подробиці наслідків атаки

Ракетний удар по Києву спричинив пожежі та руйнування в кількох районах столиці.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Ракета

Ракета / © ТСН.ua

Внаслідок ракетного удару 31 липня 2025 року у Голосіївському районі Києва горить будинок, авто. 

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

  • У Святошинському районі та Соломʼянському є влучання в житлові будинки.

  • У Шевченківському районі пошкоджено вікна багатоквартирного будинку, згоріли автомобілі.

Нагадаємо, що раніше розпочалася нова масована атака дронів на Київ: влада про перші наслідки.

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