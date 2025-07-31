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Наслідки російського удару по Києву 31 липня: одна загибла та 27 поранених (фото)
Вночі Росія завдала по Києву масованого удару ракетами та дронами, зруйнувавши житловий будинок і поранивши понад 20 людей.
Атака по Києву 31 липня. Росія продовжує прицільно бити по мирних людях.
Про це у повідомленні у соцмережах заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.
Сьогодні вночі ворог атакував столицю ракетами та дронами. Найбільше постраждали Святошинський і Солом’янський райони. Всього по Києву станом на 6:30 - 1 загибла людина та понад 20 поранено. Серед травмованих - троє поліцейських, які їхали на виклик. Двох поранених людей врятували з-під завалів.
Один з ударів прийшовся по житловій багатоповерхівці: зруйновано цілий під’їзд.
Перебуваю на місці проведення пошуково-рятувальних робіт. Залучені сили ДСНС та поліції.
Рятувальники розбирають завали, працюють верхолази, інженерна техніка. Поліція забезпечує охорону периметра та допомагає у проведенні рятувальних робіт. Групи документування вже на місці. Збираємо докази чергового воєнного злочину РФ.
Прошу мешканців поставитися з розумінням до запроваджених обмежень у зоні ураження. Це питання безпеки та ефективної роботи всіх служб.
Тримаємо стрій. Допомагаємо одне одному.
Уточнення:
Уже 27 постраждалих у столиці. 17 із них медики госпіталізували. Іншим надали допомогу амбулаторно або на місці.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
На жаль, маємо першу жертву. Рятувальники деблокували тіло жінки.
Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
Нагадаємо, що раніше розпочалася нова масована атака дронів на Київ: влада про перші наслідки.