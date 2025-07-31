ДСНС показала наслідки атаки Росії на Київ (фото)

Атака РФ / © ДСНС

Реклама

Київ 31 липня 2025 року зазнав масованої атаки російських дронів.

Уламки одного з безпілотників впали біля гаражного кооперативу, що призвело до займання газової труби триповерхового житлового будинку. Кілька людей опинилися заблокованими в гаражах, але рятувальники оперативно їх евакуювали.

Про це інформує ДСНС України у повідомленні у соцмережах.

Реклама

© ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС

В іншій частині району уламки БпЛА влучили у житловий будинок, спровокувавши пожежу в квартирі та пошкодивши кілька автомобілів у дворі багатоповерхівки. Постраждалих передали медикам. Загоряння вже ліквідовано.

Також зафіксовано влучання в один із вищих навчальних закладів столиці. Крім того, уламки пошкодили дах п'ятиповерхового будинку, складську будівлю та спричинили загоряння ще одного автомобіля.

На всіх місцях подій працюють рятувальники та всі екстрені служби.

Інформація оновлюється.

Реклама

Нагадаємо, що раніше розпочалася нова масована атака дронів на Київ: влада про перші наслідки.