Массированный удар по Киеву: количество пострадавших стремительно увеличилось

Атака на Киев / © Игорь Клименко

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В ночь на 31 июля Россия нанесла по Киеву массированный удар ракетами и дронами.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

«До 48 выросло количество пострадавших в Киеве. 26 из них госпитализировали в стационары медучреждений столицы», — написал Кличко.

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Уже известно о двух погибших.

«Россияне унесли жизни у двух человек. Мои соболезнования родным и близким», — написал в Telegram глава Киевской МВА Тимур Ткаченко.

Ранее сообщалось о 27 пострадавших в Киеве.