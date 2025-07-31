- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 5238
- Время на прочтение
- 1 мин
Массированный удар по Киеву: количество пострадавших стремительно увеличилось
Число пострадавших стремительно увеличилось с 27 до 48.
В ночь на 31 июля Россия нанесла по Киеву массированный удар ракетами и дронами.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
«До 48 выросло количество пострадавших в Киеве. 26 из них госпитализировали в стационары медучреждений столицы», — написал Кличко.
Уже известно о двух погибших.
«Россияне унесли жизни у двух человек. Мои соболезнования родным и близким», — написал в Telegram глава Киевской МВА Тимур Ткаченко.
Ранее сообщалось о 27 пострадавших в Киеве.