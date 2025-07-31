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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Время на прочтение
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Массированный удар по Киеву: количество пострадавших стремительно увеличилось

Число пострадавших стремительно увеличилось с 27 до 48.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Атака на Киев

Атака на Киев / © Игорь Клименко

В ночь на 31 июля Россия нанесла по Киеву массированный удар ракетами и дронами.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

«До 48 выросло количество пострадавших в Киеве. 26 из них госпитализировали в стационары медучреждений столицы», — написал Кличко.

Уже известно о двух погибших.

«Россияне унесли жизни у двух человек. Мои соболезнования родным и близким», — написал в Telegram глава Киевской МВА Тимур Ткаченко.

Ранее сообщалось о 27 пострадавших в Киеве.

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