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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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РФ била по Києву БпЛА та ракетами: наслідки атаки на столицю 31 липня

У ніч на 31 липня Росія атакувала Київ дронами та ракетами, пошкодивши житлові й нежитлові будівлі в кількох районах та поранивши щонайменше 20 людей.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Ракета

Ракета / © ТСН.ua

Росія била цієї ночі по Києву БпЛА та ракетами.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Внаслідок атаки на столицю:

  • У Святошинському районі зруйнований підʼїзд житлового будинку. Екстрені служби працюють на місці. 

  • Також пожежі в кількох нежитлових будівлях.

  • У Солом’янському районі  пошкоджені квартири в декількох будинках. Горіли автівки. Також пожежі і пошкодження на кількох локаціях нежитлової забудови. 

  • У Голосіївському районі є пошкоджені будівлі. Зокрема, школи та дитячого садка.

  • У Шевченківському районі ударною хвилею вибило вікна в дитячому відділенні медзакладу. 

  • Наразі відомо про 20 постраждалих мешканців міста. 8 із них медики госпіталізували. Іншим надали допомогу на місці.

  • Бригади “швидкої” продовжують працювати на місцях викликів.

Нагадаємо, що раніше розпочалася нова масована атака дронів на Київ: влада про перші наслідки.

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