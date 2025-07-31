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- Київ
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РФ била по Києву БпЛА та ракетами: наслідки атаки на столицю 31 липня
У ніч на 31 липня Росія атакувала Київ дронами та ракетами, пошкодивши житлові й нежитлові будівлі в кількох районах та поранивши щонайменше 20 людей.
Росія била цієї ночі по Києву БпЛА та ракетами.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Внаслідок атаки на столицю:
У Святошинському районі зруйнований підʼїзд житлового будинку. Екстрені служби працюють на місці.
Також пожежі в кількох нежитлових будівлях.
У Солом’янському районі пошкоджені квартири в декількох будинках. Горіли автівки. Також пожежі і пошкодження на кількох локаціях нежитлової забудови.
У Голосіївському районі є пошкоджені будівлі. Зокрема, школи та дитячого садка.
У Шевченківському районі ударною хвилею вибило вікна в дитячому відділенні медзакладу.
Наразі відомо про 20 постраждалих мешканців міста. 8 із них медики госпіталізували. Іншим надали допомогу на місці.
Бригади “швидкої” продовжують працювати на місцях викликів.
Нагадаємо, що раніше розпочалася нова масована атака дронів на Київ: влада про перші наслідки.