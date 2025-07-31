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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
1765
Час на прочитання
1 хв

Удар РФ по Києву: заблоковані люди в гаражі та пожежі на верхніх поверхах будинків

У Києві внаслідок нічної атаки зафіксовано пожежі та руйнування у кількох районах, є постраждалий.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Пожежа

Пожежа / © ТСН.ua

Станом на 01:30 31 липня 2025 року стали відомі наслідки російської атаки на Київ.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

  • У Солом’янському районі уламки БпЛА впали біля 3 поверхового житлового будинку. Сталося  загоряння газової труби. Були заблоковані люди в гаражі. Екстрені служби працюють на місці. 

  • За іншою адресою горить квартира на 6 поверсі в 7 поверховому житловому будинку.  Пожежу локалізували. Медики госпіталізували одного постраждалого.  

  • Також сталось загоряння на першому поверсі нежитлової  будівлі. 

  • Іще за однією адресою падіння  уламків БпЛА на верхній поверх 9 поверхового житлового будинку. Підрозділи прибули на місце.

  • У дворах будинків, де впали уламки, палають авто. 

  • Пожежі зафіксовані ще на кількох локаціях нежитлової забудови.

  • Екстрені служби працюють на місцях.

Нагадаємо, що раніше розпочалася нова масована атака дронів на Київ: влада про перші наслідки.

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