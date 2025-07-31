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- Київ
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Удар РФ по Києву: заблоковані люди в гаражі та пожежі на верхніх поверхах будинків
У Києві внаслідок нічної атаки зафіксовано пожежі та руйнування у кількох районах, є постраждалий.
Станом на 01:30 31 липня 2025 року стали відомі наслідки російської атаки на Київ.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
У Солом’янському районі уламки БпЛА впали біля 3 поверхового житлового будинку. Сталося загоряння газової труби. Були заблоковані люди в гаражі. Екстрені служби працюють на місці.
За іншою адресою горить квартира на 6 поверсі в 7 поверховому житловому будинку. Пожежу локалізували. Медики госпіталізували одного постраждалого.
Також сталось загоряння на першому поверсі нежитлової будівлі.
Іще за однією адресою падіння уламків БпЛА на верхній поверх 9 поверхового житлового будинку. Підрозділи прибули на місце.
У дворах будинків, де впали уламки, палають авто.
Пожежі зафіксовані ще на кількох локаціях нежитлової забудови.
Екстрені служби працюють на місцях.
Нагадаємо, що раніше розпочалася нова масована атака дронів на Київ: влада про перші наслідки.