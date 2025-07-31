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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
2672
Час на прочитання
1 хв

Масована атака на Київ російськими дронами та ракетами: головні новини ночі 31 липня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Ракета

Ракета / © ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 31 липня 2025 року:

  • У Києві зросла кількість місць, які постраждали від російської атаки (відео) Читати далі –>

  • Удар РФ по Києву: заблоковані люди в гаражі та пожежі на верхніх поверхах будинків Читати далі –>

  • ДСНС показала наслідки атаки Росії на Київ (фото) Читати далі –>

  • У Києві прогриміла низка гучних вибухів: монітори розповіли, чим РФ атакувала столицю Читати далі –>

  • Росія завдала підступного ракетного удару: які райони Києва постраждали (фото, відео) Читати далі –>

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