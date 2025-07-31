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- Київ
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Масована атака на Київ російськими дронами та ракетами: головні новини ночі 31 липня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 31 липня 2025 року:
У Києві зросла кількість місць, які постраждали від російської атаки (відео) Читати далі –>
Удар РФ по Києву: заблоковані люди в гаражі та пожежі на верхніх поверхах будинків Читати далі –>
ДСНС показала наслідки атаки Росії на Київ (фото) Читати далі –>
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Росія завдала підступного ракетного удару: які райони Києва постраждали (фото, відео) Читати далі –>