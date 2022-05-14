Арку Дружби народів в Києві перейменували

У суботу, 14 травня, Київрада ухвалила рішення щодо декомунізації назви арки Дружби народів.

Тепер композиція на території Хрещатого парку в столиці називається Арка Свободи українського народу.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Кріи того, під час засідання депутати затвердили перелік понад 40 пам'ятників та пам'ятних знаків, які мають забрати з вулиць і будівель столиці, й передати до музею тоталітаризму. Рейтингове голосування про перейменування столичних об'єктів Київрада подовжила до 19 червня. Зробити це можна у застосунку "Київ цифровий".

За словами Кличка, що перейменування залучили, зокрема, фахівців інститутів академії наук України та інституту національної пам'яті.

"Що стосується перейменувань, це - резонансна тема. Ми почули і думки та побажання киян, почули і критику. Є запит українського суспільства прибрати з карти Києва назви, пов'язані з Росією. Але нові назви мають жити десятки, а то й сотні років. Тому процес найменувань має бути швидким, проте обгрунтованим", - йдеться у повідомленні мера Кличка.

Як повдомлялося, у Києві 26 квітня почали демонтувати бронзові скульптури двох робітників біля Арки дружби народів. Цей монумент встановили 1982 року "на ознаменування возз'єднання України з Росією".

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