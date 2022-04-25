У Києві перейменують Арку дружби народів та демонтують скульптуру двох робітників

У Києві перейменують Арку дружби народів та демонтують скульптуру двох робітників

У Києві протягом цього тижня демонтують бронзову скульптуру двох робітників, які символізують дружбу України та Росії.

Цю скульптуру встановили 1982 року "на ознаменування возз’єднання України з Росією".

Як написав мер столиці Віталій Кличко у своєму Telegram, 8 метрів металу так званої "дружби двох народів" будуть прибрані з центру Києва.

"Своє ставлення до України Росія "ознаменувала" звірячими вбивствами мирних українців, знищенням наших міст і селищ, прагненням знищити нашу державність", – зазначив він.

Крім того, Арку дружби народів перейменують. Також її планують підсвітити кольорами українського прапора.

t.me/vitaliy_klitschko

"Другу скульптурну композицію - із червоного граніту - закриємо опоряджувальними матеріалами і теж згодом розберемо. Оскільки там складніша процедура і це займе більше часу. А до того її можна буде використовувати як простір для експозицій", – додав він.

Нагадаємо, днями у центрі Києва прибрали зображення Леніна. Бронзове зображення ордену радянського вождя з його профілем прибрали на площі Перемоги.

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