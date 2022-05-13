В центрі Києва не вмикатимуть фонтани: Кличко назвав причину та показав тематичне відео

В центрі Києва не вмикатимуть фонтани: Кличко назвав причину та показав тематичне відео

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про рішення до кінця травня не вмикати великі фонтани в центрі столиці та на Русанівському каналі.

Таке рішення Кличко пояснив тим, що завдяки цьому вдасться заощадити гроші, адже забезпечення роботифонтанів – енергозатратне і недешеве.

Про це мер Києва написав у Мережі, додавши відео.

"Друзі! Міська влада ухвалила рішення до кінця травня не вмикати великі фонтани в центрі Києва та на Русанівському каналі. Щоб зекономити кошти, бо забезпечення їхньої роботи – енергозатратне і недешеве", – йдеться в повідомленні.

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Натомість, повідомив Кличко, на прохання киян вже увімкнули локальні фонтани в парках "Володимирська гірка", імені Тараса Шевченка та "Перемога", а також на вулицях Тростянецькій та Ревуцького.

"Це невеликі водограї, їхнє обслуговування не таке затратне. І вони вже радують киян та гостей столиці", – пояснив мер Києва.

Нагадаємо, 13 травня в КМДА наголосили, що через загрозу ракетних ударів дітям не рекомендується повертатись до Києва. Водночас тим, хто вирішив повернутися, варто враховувати, що столиця живе з обмеженнями.

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