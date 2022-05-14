У Бородянці відкриється модульне містечко для мешканців, які втратили житло через окупантів

У Бородянці відкриється модульне містечко для мешканців, які втратили житло через окупантів

У Бородянці найближчим часом відкриють модульне тимчасове містечко для людей, які втратили житло внаслідок російської агресії.

У Бородянці Київської області відкриється модульне містечко для жителів, які втратили житло в результаті повномасштабного вторгнення Росії.

Про це повідомляє голова ОВА Олександр Павлюк.

Модульне містечко складатиметься з 4-ох комплексів. До кожного з них входять 22 модуля для проживання, а також кухня, душ, туалет та інші необхідні побутові приміщення.

Наразі йдуть роботи зі збору модулів.

"Дуже багато жителів Київщини втратили свої домівки внаслідок звірячих обстрілів загарбників. Тому наше ключове завдання - забезпечити людей тимчасовим житлом. Модульні містечка – оптимальний варіант на той час поки вирішується питання викупу чи побудови нових домівок. Аналогічні проєкти ми зможемо реалізувати і в інших населених пунктах, які постраждали від окупантів. Зараз розглядаємо цю можливість", - зазначив Павлюк.

Тимчасове містечко буде розташоване на території місцевого стадіону. 16 травня заплановане встановлення всіх 4 комплексів.

Конструкції, із яких складається тимчасове містечко, до Бородянки надійшли як допомога від польського уряду.

Нагадаємо, у Львові відкрили друге модульне містечко для переселенців. Там встановили 80 будиночків.

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