У Києві через негоду зламалася 400-річна липа (фото)

У Києві через негоду зламалася 400-річна липа (фото)

Ввечері 12 травня через сильну негоду в Києві зламалася 400-річна липа Петра Могили, яка є пам'яткою природи. Однак, за попередньою оцінкою експертів, її вдасться зберегти.

Про це повідомили в КМДА.

Окрім старої липи, що росте на початку Андріївського узвозу біля Національного музею історії, у столиці було пошкоджено понад 200 дерев. Обстеження територій тривають. Найбільше постраждали Солом’янський та Святошинський райони.

"Фахівці КП УЗН Шевченківського району разом з арбористами детально обстежують дерево та визначають шляхи його (дерева - ред.) порятунку", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у п'ятницю, 14 травня, у багатьох регіонах України йтимуть короткочасні дощі, місцями з грозами та рвучким вітром.

Фото: КМДА

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