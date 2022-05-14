В Бородянке откроется модульный городок для жителей, потерявших жилье из-за оккупантов

В Бородянке откроется модульный городок для жителей, потерявших жилье из-за оккупантов

В Бородянке в ближайшее время откроют модульный временный городок для людей, потерявших жилье в результате российской агрессии.

В Бородянке Киевской области откроется модульный городок для жителей, лишившихся жилья в результате полномасштабного вторжения России.

Об этом сообщает глава ОВА Александр Павлюк.

Модульный городок будет состоять из 4-х комплексов. В каждый из них входят 22 модуля для проживания, а также кухня, душ, туалет и другие необходимые бытовые помещения.

В настоящее время идут работы по сбору модулей.

"Очень многие жители Киевщины потеряли свои дома в результате зверских обстрелов захватчиков. Поэтому наша ключевая задача — обеспечить людей временным жильем. Модульные городки — оптимальный вариант пока решается вопрос выкупа или постройки новых домов. Аналогичные проекты мы сможем реализовать и в других населенных пунктах, которые пострадали от оккупантов. Сейчас рассматриваем эту возможность", — отметил Павлюк.

Временный городок будет расположен на территории местного стадиона. 16 мая запланирована установка всех 4 комплексов.

Конструкции, из которых состоит временный городок, в Бородянку поступили как помощь от польского правительства.

Напомним, во Львове открыли второй модульный городок для переселенцев. Там установили 80 домиков.

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