Перейшов на бік Росії: на Київщині затримали 30-річного чоловіка (фото)

На Київщині у селищі Бабинці поліція затримала 30-річного чоловіка, який перейшов на бік російських окупантів. Йому загрожує 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

Про це 13 травня повідомили в Національній поліції.

Відомо, що зловмисник показував військовим РФ місце проживання правоохоронців, військових АТО, мисливців. Також чоловіка підозрюють у вчиненні крадіжок разом із військовими РФ.

Окрім того, відомо, що він викрав і спалив автомобіль односельців і намагався заволодіти ще одним транспортним засобом, погрожуючи розправою з боку окупантів.

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"Його родичі та односельці розповіли, що на власні бачили, як зрадник показував окупантам хати, в які можна заселитися, "здавав" місця проживання поліцейських, військових, учасників бойових дій, мисливців. Спільно з військовими РФ фігурант ходив по домівках людей та відбирав у них їжу. Трохи згодом набув такого авторитету серед окупантів, що ті дозволили йому патрулювати територію загарбаного села. Зрадник викрав автомобіль односельця, обклеїв його ворожою символікою та трудився на благо ворогів", – повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко.

Нагадаємо, Київський метрополітен планує замінити вагони російського виробництва. Із загалом 821, які зараз експлуатуються, таких 726.

Фото: Національна поліція України

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