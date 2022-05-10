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Нацполіція відновила роботу відділення у Бородянці

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Нацполіція відновила роботу відділення у Бородянці

Фото: Національна поліція України

У Бородянці відкрили оновлене відділення Національної поліції.

Національна поліція відновила роботу відділення поліції у Бородянці Київської області.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.  

Під час окупації міста у приміщенні, де відсьогодні працюватимуть поліцейські, розташовувався штаб військових Росії.

Зазначається, що особовий склад Бородянського відділення поліції обслуговує 40 населених пунктів, майже 50 тисяч громадян.

За словами очільника Нацполіції Ігора Клименка, за час російського вторгнення поліція втратила на тимчасово окупованих територіях 210 підрозділів поліції. Лише в Київській області із 50 адміністративних споруд втрачено 10. Також знищено 1 200 автівок. Київщина втратила 50 службових автівок, в тому числі і Бородянка. 

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Нагадаємо, поліцейські Києва допомогли самотній бабусі, яка від початку війни залишилася без необхідної допомоги. Сусіди передали записку з повідомленням "У мене закінчилася їжа, квартира № 403", яку пенсіонерка скинула зі свого вікна.

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