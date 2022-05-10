Німеччина знову відкриває посольство в Києві – голова МЗС

Німеччина знову відкриває своє посольство в Києві, проте певний час воно працюватиме в обмеженому форматі.
Зокрема, посольство Німеччини відкриється з мінімальною присутністю дипломатів, але з пані послом Анкою Фельдгузен.
Про це заявила голова МЗС Німеччини Анналена Бербок під час візиту до Києва 10 травня.
"Сьогодні перебуваючи тут, ми знову відкриваємо наше посольство у Києві. Спочатку це буде трішки обмежена діяльність", – сказала Бербок.
Вона додала, що Фельдгузен "буде далі працювати у вашому вільному місті".
Нагадаємо, голова МЗС Німеччини 10 травня побувала в Бучі Київської області в супроводі генпрокурорки України Ірини Венедіктової.
Окрім того, Бербок зустрілася з президентом Володимиром Зеленським та головою МЗС України Дмитром Кулебою.
Читайте також: