Німеччина знову відкриває посольство в Києві – голова МЗС

Німеччина знову відкриває посольство в Києві – голова МЗС

Німеччина знову відкриває своє посольство в Києві, проте певний час воно працюватиме в обмеженому форматі.

Зокрема, посольство Німеччини відкриється з мінімальною присутністю дипломатів, але з пані послом Анкою Фельдгузен.

Про це заявила голова МЗС Німеччини Анналена Бербок під час візиту до Києва 10 травня.

"Сьогодні перебуваючи тут, ми знову відкриваємо наше посольство у Києві. Спочатку це буде трішки обмежена діяльність", – сказала Бербок.

Також читайте Німеччина готується до раптової зупинки поставок газу з Росії - ЗМІ

Вона додала, що Фельдгузен "буде далі працювати у вашому вільному місті".

Нагадаємо, голова МЗС Німеччини 10 травня побувала в Бучі Київської області в супроводі генпрокурорки України Ірини Венедіктової.

Окрім того, Бербок зустрілася з президентом Володимиром Зеленським та головою МЗС України Дмитром Кулебою.

Зеленський зустрівся з очільниками МЗС Німеччини та Нідерландів

Читайте також: