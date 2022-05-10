Записка врятувала життя: столичні поліцейські допомогли бабусі, яка залишилась без їжі

Мешканці одного із районі столиці повідомили поліцію про стареньку сусідку.

Поліцейські Києва допомогли самотній бабусі, яка від початку війни залишилася без необхідної допомоги.

Про це повідомляє поліція Києва.

Так до правоохоронців звернулися мешканці багатоповерхівки Деснянського району столиці із повідомленням про те, що їхня 84-річна сусідка потребує допомоги.

Сусіди передали записку з повідомленням "У мене закінчилася їжа, квартира № 403", яку пенсіонерка скинула зі свого вікна.

"На папірці було написано лише декілька слів, з яких стало зрозуміло, що жінці немає чого їсти. Ми з напарником негайно прибули за вказаною адресою, прихопивши з собою гуманітарну допомогу та продукти харчування. Ми з’ясували, що бабуся проживає одна і страждає на провали у пам’яті", - повідомив старший лейтенант поліції Євген Шильніков.

Тепер поліцейські періодично навідуються до пані Людмили, аби принести їй необхідні речі та продукти, а також переконатися, що у неї все в порядку.

Нагадаємо, 82-річний волонтер із командою шиє ноші на передову, хоча раніше розробляв приціли боєголовок.

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