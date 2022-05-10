Кличко повідомив, скільки людей повернулися до Києва

Кличко повідомив, скільки людей повернулися до Києва

Близько 2,5 млн людей нині перебувають у Києві. Це майже дві третини від кількості довоєнного часу.

Про це під час телемарафону 10 травня повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Він пояснив, що кількість людей підраховують за допомогою операторів мобільного зв'язку.

"Сьогодні ми можемо підрахувати кількість телефонів у нашому місті. Приблизна кількість - 2,5 млн. До війни 3,5 млн людей перебували в столиці", - сказав Кличко.

18 квітня Кличко повідомляв, що в Києві перебували 2 млн 120 тис. людей. Тобто за три тижні повернулися до столиці ще 380 тис. осіб.

Нагадаємо, повертатися до звільнених населених пунктів на Київщині поки не рекомендують. Гарантувати безпеку там в повному обсязі зараз неможливо.

У Києві на Подолі відкрили виставку "Україна. Війна в Європі".

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