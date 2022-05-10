Протитанкові гранатомети РПГ та автомати: під Києвом чоловік у власній оселі зберігав багато зброї та боєприпасів

Затриманому загрожує до семи років позбавлення волі.
Під Києвом чоловік у власній оселі зберігав багато зброї та боєприпасів.
Під час обшуку за місцем мешкання фігуранта слідчі вилучили 17 одиниць зброї та боєприпасів, серед них - ручні протитанкові гранатомети, автомати, ніж, кастет, а також майже 30 тисяч набоїв різного калібру.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.
"Досудовим розслідуванням встановлено, що 37-річний мешканець Київщини у власній оселі у великій кількості зберігав зброю та боєприпаси. За результатами невідкладного обшуку поліцейські вилучили ручні протитанкові гранатомети РПГ, автомати АК-47 із магазинами до них, штик-ніж, кастет та близько 30 тисяч набоїв різного калібру", - йдеться у повідомленні.
Порушника правоохоронці затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Усю вилучену зброю та боєприпаси направили на експертне дослідження.
Затриманому повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.
Нагадаємо, близько 2,5 млн людей нині перебувають у Києві. Це майже дві третини від кількості довоєнного часу.
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