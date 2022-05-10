Нацполиция возобновила работу отделения в Бородянке

В Бородянке было открыто обновленное отделение Национальной полиции.

Национальная полиция возобновила работу отделения полиции в Бородянке в Киевской области.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Во время оккупации города в помещении, где будут работать полицейские, располагался штаб военных России.

Отмечается, что личный состав Бородянского отделения полиции обслуживает 40 населенных пунктов, около 50 тысяч граждан.

По словам главы Нацполиции Игоря Клименко, за время российского вторжения полиция потеряла на временно оккупированных территориях 210 подразделений полиции. Только в Киевской области из 50 административных сооружений потеряно 10. Также уничтожено 1200 автомобилей. Киевщина потеряла 50 служебных автомобилей, в том числе и Бородянка.

Напомним, полицейские Киева помогли одинокой бабушке, которая с начала войны осталась без необходимой помощи. Соседи передали записку с сообщением "У меня закончилась еда, квартира №403", которую пенсионерка скинула со своего окна.

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