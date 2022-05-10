В Киеве снова заработали четыре центра массовой вакцинации в популярных ТРЦ

В Киеве снова заработали четыре центра массовой вакцинации в популярных ТРЦ

Привиться против коронавируса в Киеве снова можно в центрах массовой вакцинации в ряде торговых центров.

Вакцинироваться против COVID-19 в украинской столице люди могут, в частности, в ТРЦ Gulliver, ТРЦ Respublika Park, ТРЦ River Mall и ТРЦ Универмаг Украина. Для того чтобы получить прививку, нужна предварительная запись.

Об этом говорится на портале Helsi.

Вакцинироваться можно при наличии с собой паспорта, ИНН и мобильного телефона. Также требуется записи в Helsi.

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Во всех пунктах вакцинации доступны CoronaVac и Pfizer.

Жители и гости столицы могут вакцинироваться по следующим адресам: