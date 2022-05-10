В Киеве снова заработали четыре центра массовой вакцинации в популярных ТРЦ

Привиться против коронавируса в Киеве снова можно в центрах массовой вакцинации в ряде торговых центров.
Вакцинироваться против COVID-19 в украинской столице люди могут, в частности, в ТРЦ Gulliver, ТРЦ Respublika Park, ТРЦ River Mall и ТРЦ Универмаг Украина. Для того чтобы получить прививку, нужна предварительная запись.
Об этом говорится на портале Helsi.
Вакцинироваться можно при наличии с собой паспорта, ИНН и мобильного телефона. Также требуется записи в Helsi.
Во всех пунктах вакцинации доступны CoronaVac и Pfizer.
Жители и гости столицы могут вакцинироваться по следующим адресам:
- В ТРЦ Gulliver получить прививку можно с понедельника по субботу с 11:00 до 16:00.
- В ТРЦ Respublika Park пункт массовой вакцинации работает по понедельникам, средам и субботам с 12:00 до 15:00.
- В ТРЦ River Mall – со вторника по воскресенье. Время работы – с 11:00 до 15:00.
- В ТРЦ Универмаг Украина – со вторника по субботу. Время работы – с 10:00 до 17:00.
Напомним, что COVID-сертификат, у которого истек срок, не будет исчезать из приложения "Дія".
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