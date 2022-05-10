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В Киеве снова заработали четыре центра массовой вакцинации в популярных ТРЦ

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В Киеве снова заработали четыре центра массовой вакцинации в популярных ТРЦ

Фото: Associated Press

Привиться против коронавируса в Киеве снова можно в центрах массовой вакцинации в ряде торговых центров.

Вакцинироваться против COVID-19 в украинской столице люди могут, в частности, в ТРЦ Gulliver, ТРЦ Respublika Park, ТРЦ River Mall и ТРЦ Универмаг Украина. Для того чтобы получить прививку, нужна предварительная запись.

Об этом говорится на портале Helsi.

Вакцинироваться можно при наличии с собой паспорта, ИНН и мобильного телефона. Также требуется записи в Helsi.

Во всех пунктах вакцинации доступны CoronaVac и Pfizer.

Жители и гости столицы могут вакцинироваться по следующим адресам:

  • В ТРЦ Gulliver получить прививку можно с понедельника по субботу с 11:00 до 16:00.
  • В ТРЦ Respublika Park пункт массовой вакцинации работает по понедельникам, средам и субботам с 12:00 до 15:00.
  • В ТРЦ River Mall – со вторника по воскресенье. Время работы – с 11:00 до 15:00.
  • В ТРЦ Универмаг Украина – со вторника по субботу. Время работы – с 10:00 до 17:00.
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