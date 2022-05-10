Кличко сообщил, сколько людей вернулись в Киев

Кличко сообщил, сколько людей вернулись в Киев

Около 2,5 млн человек в настоящее время находятся в Киеве. Это почти две трети количества довоенного времени.

Об этом во время телемарафона 10 мая сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Он пояснил, что количество людей подсчитывается с помощью операторов мобильной связи.

"Сегодня мы можем подсчитать количество телефонов в нашем городе. Приблизительное количество – 2,5 млн. До войны 3,5 млн человек находилось в столице", — сказал Кличко.

18 апреля Кличко сообщал, что в Киеве находилось 2 млн 120 тыс. человек. То есть, за три недели вернулись в столицу еще 380 тыс. человек.

Напомним, возвращаться в освобожденные населенные пункты в Киевской области пока не рекомендуют. Гарантировать безопасность там полностью невозможно.

В Киеве на Подоле открыли выставку "Украина. Война в Европе".

Читайте также: